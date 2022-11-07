У столиці встановлено нові тарифи на паркування автомобілів.
Дивися повний текст
У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 лис, 2022 17:22
У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
Додано: Пон 07 лис, 2022 17:22
Супер!!! Доходы населения падают, а стоимост ь услуг растет!!! Вместо того, чтобы стимулировать население пользоваться услугами перехватывающих парковок снова увеличение стоимости, нужно обратиться к президенту с петицией наградить этих рационализаторов, борцов с население столицы!!!
|