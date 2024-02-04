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У Києві заборонили стягувати плату за паркування —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 13:39
Пропонуємо до обговорення:
З 21 лютого плату за паркування у столиці стягувати не можуть — Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджені тарифи на платне паркування в місті.
Дивися повний текст У Києві заборонили стягувати плату за паркування — рішення суду
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Додано: Чет 22 лют, 2024 13:39
Халява сер. Соціальна держава матєр вашу.
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