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У Мінфіні заявили про неефективність використання коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:06
Пропонуємо до обговорення:
Залишки грошових коштів на рахунках закладів охорони здоров’я з початку року зросли на 800 млн грн і станом на 1 квітня 2021 року становили 17,7 млрд гривень.
Дивися повний текст У Мінфіні заявили про неефективність використання коштів на рахунках лікарень
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:07
Средства не используются,а лекарства и медматериалы для лечения заставляют покупать самих больных.
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