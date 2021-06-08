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Нацбанк прокоментував звільнення керівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:04
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк повідомляє, що 9 співробітників департаменту ліцензування НБУ подали заяви про звільнення.
Дивися повний текст Нацбанк прокоментував звільнення керівництва департаменту ліцензування
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R2
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:04
Все до чого не доторкнеться зе команда перетворюється в лайно
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Danilar1982
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:01
Что вы несёте?
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bsmorodynov
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