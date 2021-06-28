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Зеленський підписав закон про
підвищення пенсій чорнобильцям

Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:26

Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон №1584 ІХ про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:26

Справжніх «чорнобильців» вже давно нема або залишились одиниці
Але ж кожен наступний політик піариться на пенсіх - усім тим, хто саого часу купив потрібну довідку
А я маю чомусь оплачувати це із своїх податків
apyvovar
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