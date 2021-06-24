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НБУ напрацьовує систему
гарантування вкладів членів...

НБУ напрацьовує систему гарантування вкладів членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:43

НБУ напрацьовує систему гарантування вкладів членів...

Пропонуємо до обговорення:
Спільна робоча група Національного банку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб провела зустріч з Місією Агентства США з розвитку в Україні (USAID).

Дивися повний текст НБУ напрацьовує систему гарантування вкладів членів кредитних спілок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:43

Нарабатывает? Может быть, разрабатывает?
alter
 
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