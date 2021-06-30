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На своих четырех: 4 способа
обзавестись личным транспортом

На своих четырех: 4 способа обзавестись личным транспортом
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:00

На своих четырех: 4 способа обзавестись личным транспортом

Покупка автомобиля выглядит достаточно дорогим удовольствием, однако получить в управление новое авто можно и не пробивая дыру в семейном бюджете. «Минфин» совместно с автомобильным концерном Stellantis (бренды Peugeot, Citroen, DS Automobiles и Opel) предлагают читателю 4 способа, как без промедления пересесть за руль автомобиля.

Регулярные локдауны вынудили многих пересмотреть свои привычки и приоритеты: личный транспорт вернулся в «списки желаний» жителей мегаполисов, которым раньше для комфортной жизни вполне хватало метро или такси. Семьи с детьми и те, кто перебрался жить в пригород, по-новому оценили надежность и удобство поездок на собственном автомобиле в период карантина, а те, у кого еще нет машины, задумались о ее приобретении.


4 способа, как без промедления пересесть за руль автобиля.
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