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Кошерные карты для
аренды самокатов

Кошерные карты для аренды самокатов
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:46

Re: Кошерные карты для аренды самокатов

  Ромасик написав:Начну из перечня действующих служб и тарифов:

Eazzy 10 гривен + 1-3 грн.
120 гривен - 8%, 270 - 11%, 400 - 15%
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ромасик написав:Начну из перечня действующих служб и тарифов:

Eazzy 10 гривен + 1-3 грн.
120 гривен - 8%, 270 - 11%, 400 - 15%

Eazzy (Харьков) 10 гривен + 1-3 грн. Тариф зависит от выбранного режима езды (скорости) 15/20/25.
еще нашел другого изю, 10+2/мин, г.Умань, центр 5 самокатов (смешно):
https://go-easy.com.ua/
И еще есть Jet (Киев). Никак к нему не доберусь. Установил приложуху - тупо висит голубой экран.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:54

свежие МСС:

Болт:
до 30 июня: 7999 (алла, форвард, виза)
1 июля: 4121 (моня, виза) считаю, глюк
2,3 июля: 7999 (алла, виза)

Вжух:
1-2 июля:
7991 (Алла, МС)
7375 (моня, спорт, МС)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:21

Re: Кошерные карты для аренды самокатов

А у какого из банков - Моно, Форвард, Конкорд, Изя, ПУМБ - выписка позволяет посмотреть код МСС? Хочу проверить что там харьковский Иззи поставил.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:42

  vitaliy_berdinskikh написав:А у какого из банков - Моно, Форвард, Конкорд, Изя, ПУМБ - выписка позволяет посмотреть код МСС? Хочу проверить что там харьковский Иззи поставил.

МСС показывает моня, алла, спорт, о-кард.
Форвард и ПУМБ сразу после оплаты покажет попали ли в кошерную категорию.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:43

  Ромасик написав:Болт:
до 30 июня: 7999 (алла, форвард, виза)
1 июля: 4121 (моня, виза) считаю, глюк
2,3 июля: 7999 (алла, виза)

4 июля, моня (виза) по прежнему показывает 4121. Что за скунс?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:15

август:
болт МСС 7999 - карты виза с кешбеком на все
другие (вжух) МСС 7991 - скунс, категория развлекухи (6% за кредитные) либо окарта/сибас со своими 5%.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:16

Моня жлобье

В июне-июле не было кешбек категории такси, то они самокаты болт пробивали как такси (4121) - тогда когда у них были развлечения и все банки пробивали 7999. В августе появился кешбек на такси, то самокаты болт уже стали отдельной категорией с правильным МСС 7999.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:38

  Ромасик написав:август:
болт МСС 7999 - карты виза с кешбеком на все
вжух МСС 7991 - скунс, категория развлекухи (6% за кредитные) либо окарта/сибас о своими 5%.

bikenow MCC 5940 при покупке подписки на велики через ликпей (проверен на о-карте), попадает в категорию спорт спортбанка (10%).
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:51

Re: Кошерные карты для аренды самокатов

  vitaliian написав:купите xiaomi pro или kugoo G30 MAX или Ninebot MAX G30 и не мучайтесь с прокатными. Запас хода перечисленных моделей 40 км - 50км
3 года и самокат себя окупит.

Самокат еще надо обслуживать, всякие поломки - большой гемморрой для пользователей - самый критичный момент - найти нормальный сервисный центр
vpchelko
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