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Uber підвищить тарифи

Uber підвищить тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:09

Uber підвищить тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Таксі-сервіс Uber переглянув тарифи на свої послуги в бік збільшення.

Дивися повний текст Uber підвищить тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:09

Убер как ни странно по некоторым маршрутам дешевле Уклона несколько месяцев уж как
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:52

Принципиально не езжу на такси у которых нет сервиса с телефоном службы поддержки
alex7gk
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:00

  cohan написав:Убер как ни странно по некоторым маршрутам дешевле Уклона несколько месяцев уж как

Зависит от района, времени и пиков.
Я смотрю сразу Убер, Болт, Уклон и выбираю что в данный момент дешевле.
Самый быстрый по подаче Болт, Уклон выгодно ехать далеко и если не в пиковой зоне стоишь.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:46

  alex7gk написав:Принципиально не езжу на такси у которых нет сервиса с телефоном службы поддержки


Укрепляйте здоровье. Скоро придётся ходить пешком.
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Принципиально не езжу на дорогих такси
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:08

  alex7gk написав:Принципиально не езжу на такси у которых нет сервиса с телефоном службы поддержки

Принципиально не езжу на такси которое нельзя заказать со смартфона в ту точку где стоишь.
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