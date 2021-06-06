За рік камери автофіксації ПДР зафіксували 1 742 099 порушень.
Дивися повний текст За рік українських водіїв оштрафували на майже 260 мільйонів гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:03
За рік українських водіїв оштрафували на майже 260...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік українських водіїв оштрафували на майже 260 мільйонів гривень.
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:03
Действительно "заслуженное" достижение,это вам не экономику восстанавливать.
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:18
Re: За рік українських водіїв оштрафували на майже 260...
Неплохо-неплохо
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:58
Т.е. средний размер штрафа
259 598 532 : 1 742 099 = 149 грн
или
5 л А-92, А-95
Додано: Суб 03 лип, 2021 21:21
Re: За рік українських водіїв оштрафували на майже 260...
Часть штрафов вполне возможно не были уплачены.
Ещё по какая-то части нарушений камеры не смогли распознать отсутствующий номер или номер закрытый посторонними предметами.
Сумма штрафа за превышение скорости, зафиксированное в автоматическом режиме может быть лишь одной из четырех сумм: 170 грн, 340 грн, 850 или 1700 гривен.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|