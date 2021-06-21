Середня пропонована заробітна плата в Польщі становить 58 тис. грн.
Дивися повний текст Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:31
Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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Дивися повний текст Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів.
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:31
"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц"
Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.
Мало того что вся статья пиздёж, так и его уровень совершенно запредельный.
Это уже не желтуха, это полное необоримое говно.
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:45
Не бухти бери займ до зарплаты
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:20
Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не херачат по 14 часов 6 дней в неделю.
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