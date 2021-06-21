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Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:31
Пропонуємо до обговорення:
Середня пропонована заробітна плата в Польщі становить 58 тис. грн.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:20
wild2006 написав:
"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц"
Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.
Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не херачат по 14 часов 6 дней в неделю.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 04 лип, 2021 19:14
Gastarbaiter написав: wild2006 написав:
"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц"
Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.
Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не херачат по 14 часов 6 дней в неделю.
Херачат на птицефабрике в резиновых сапогах и скафандре по 10-14 часов в день , 6 дней в неделю.
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