Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц" Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.
Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не херачат по 14 часов 6 дней в неделю.
wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц" Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.
Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не херачат по 14 часов 6 дней в неделю.
Херачат на птицефабрике в резиновых сапогах и скафандре по 10-14 часов в день , 6 дней в неделю.
wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц" Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.
Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не херачат по 14 часов 6 дней в неделю.
Херачат на птицефабрике в резиновых сапогах и скафандре по 10-14 часов в день , 6 дней в неделю.