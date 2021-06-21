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Робота в Польщі. 5 найбільш
затребуваних спеціалістів

Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:31

Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів

Пропонуємо до обговорення:
Середня пропонована заробітна плата в Польщі становить 58 тис. грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:20

  wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц"
Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.

Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не херачат по 14 часов 6 дней в неделю.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:14

  Gastarbaiter написав:
  wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц"
Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.

Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не херачат по 14 часов 6 дней в неделю.


Херачат на птицефабрике в резиновых сапогах и скафандре по 10-14 часов в день , 6 дней в неделю.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:31

Средняя в Украине 17 к??? Ржунемогу
acidfcid
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:26

  Ratatui написав:
  Gastarbaiter написав:
  wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц"
Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.

Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не херачат по 14 часов 6 дней в неделю.


Херачат на птицефабрике в резиновых сапогах и скафандре по 10-14 часов в день , 6 дней в неделю.

https://www.youtube.com/watch?v=0dYqIzriCP0
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 00:25

Откуда такие цифры?
komentow_net
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