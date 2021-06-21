RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Робота в Польщі. 5 найбільш
затребуваних спеціалістів

Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:31

Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів

Пропонуємо до обговорення:
Середня пропонована заробітна плата в Польщі становить 58 тис. грн.

Дивися повний текст Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94361
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:20

  wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц"
Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.

Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не работают по 14 часов 6 дней в неделю.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 26.02.18
Подякував: 543 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:14

  Gastarbaiter написав:
  wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц"
Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.

Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не работают по 14 часов 6 дней в неделю.


Работают на птицефабрике в резиновых сапогах и скафандре по 10-14 часов в день , 6 дней в неделю.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7713
З нами з: 30.11.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:31

Средняя в Украине 17 к??? Ржунемогу
acidfcid
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:26

  Ratatui написав:
  Gastarbaiter написав:
  wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц"
Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.

Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не работают по 14 часов 6 дней в неделю.


Работают на птицефабрике в резиновых сапогах и скафандре по 10-14 часов в день , 6 дней в неделю.

https://www.youtube.com/watch?v=0dYqIzriCP0
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3697
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 00:25

Откуда такие цифры?
komentow_net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:11

  acidfcid написав:Средняя в Украине 17 к??? Ржунемогу

Что удивляет ? Много или мало ?
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 439
З нами з: 10.10.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:14

Козловласти считают среднюю в Украине по 17 тысяч. Они такую цифру получают благодаря тому, что плюсуют туда свои з.п. (т.е. всех чиновников, ментов, прокуратур, вояк).
А простой народ пухнет с голоду
Нет в сельхозе таких з.п. в Польше
Считаем: работа на птицефабрике
злотых брутто/ч *0.7=11.9 злотых на руки/ч
В месяце, допустим 25 рабочих (рабских) дней по 12 ч. 25*12=300ч /мес
Зарплата брутто (до вычета налогов)
300*17=5100 злотых
Зарплата нетто (после вычета налогов):
5100*0.7=3570 злотых НА РУКИ ЗА МЕСЯЦ
На гривну это: 3570*7.2= 25704 грн. Именно эту сумму украинец увезет за 1 месяц, они как правило работают там по 3-6 месяцев.

Неадекватная зарплата - таких в Польше нет для украинцев на низкопрофильных и неквалифицированных работах. Рассмешила зарплата на фабриках по 50-60.000 грн)))
Пишете о зарплатах, даже до вычета налогов не получаются такие шикарные суммы
daria_bulhakova2021
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:33

  Ratatui написав:Работают на птицефабрике в резиновых сапогах и скафандре по 10-14 часов в день , 6 дней в неделю.

Да, да, все так и есть. На другие работы украинцев не берут ведь. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 26.02.18
Подякував: 543 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:11

  daria_bulhakova2021 написав:Зарплата брутто (до вычета налогов)
300*17=5100 злотых
...
Пишете о зарплатах, даже до вычета налогов не получаются такие шикарные суммы

5100 злотых * 7.2 = 36720 грн. Из статьи: "51% заробитчан рассчитывает на компенсацию от 36 тыс. грн". Что не так?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 954
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 49 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Робота з комп'ютером дає право на додаткову відпустку —...
R2 » Нед 04 лип, 2021 01:37
1 244
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 01:37
finuser336
У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 21 чер, 2021 09:39
32 3111
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 14:19
sequence
Робота Антимонопольного комітету: скільки припинили...
R2 » Пон 28 чер, 2021 23:34
1 155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 чер, 2021 23:34
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22615)
05.07.2021 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.