Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц" Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.
Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не работают по 14 часов 6 дней в неделю.
wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц" Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.
Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не работают по 14 часов 6 дней в неделю.
Работают на птицефабрике в резиновых сапогах и скафандре по 10-14 часов в день , 6 дней в неделю.
wild2006 написав:"Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц" Средняя в категории меньше установленой законом минималки? Файнанс ну вы вообще говноделы, как такое можно писать.
Ну так это наверняка за несколько часов в неделю. Преподаватели ведь не работают по 14 часов 6 дней в неделю.
Работают на птицефабрике в резиновых сапогах и скафандре по 10-14 часов в день , 6 дней в неделю.
Козловласти считают среднюю в Украине по 17 тысяч. Они такую цифру получают благодаря тому, что плюсуют туда свои з.п. (т.е. всех чиновников, ментов, прокуратур, вояк). А простой народ пухнет с голоду Нет в сельхозе таких з.п. в Польше Считаем: работа на птицефабрике злотых брутто/ч *0.7=11.9 злотых на руки/ч В месяце, допустим 25 рабочих (рабских) дней по 12 ч. 25*12=300ч /мес Зарплата брутто (до вычета налогов) 300*17=5100 злотых Зарплата нетто (после вычета налогов): 5100*0.7=3570 злотых НА РУКИ ЗА МЕСЯЦ На гривну это: 3570*7.2= 25704 грн. Именно эту сумму украинец увезет за 1 месяц, они как правило работают там по 3-6 месяцев.
Неадекватная зарплата - таких в Польше нет для украинцев на низкопрофильных и неквалифицированных работах. Рассмешила зарплата на фабриках по 50-60.000 грн))) Пишете о зарплатах, даже до вычета налогов не получаются такие шикарные суммы