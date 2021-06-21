Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів

Додано: Пон 05 лип, 2021 08:14

Козловласти считают среднюю в Украине по 17 тысяч. Они такую цифру получают благодаря тому, что плюсуют туда свои з.п. (т.е. всех чиновников, ментов, прокуратур, вояк).

А простой народ пухнет с голоду

Нет в сельхозе таких з.п. в Польше

Считаем: работа на птицефабрике

злотых брутто/ч *0.7=11.9 злотых на руки/ч

В месяце, допустим 25 рабочих (рабских) дней по 12 ч. 25*12=300ч /мес

Зарплата брутто (до вычета налогов)

300*17=5100 злотых

Зарплата нетто (после вычета налогов):

5100*0.7=3570 злотых НА РУКИ ЗА МЕСЯЦ

На гривну это: 3570*7.2= 25704 грн. Именно эту сумму украинец увезет за 1 месяц, они как правило работают там по 3-6 месяцев.



Неадекватная зарплата - таких в Польше нет для украинцев на низкопрофильных и неквалифицированных работах. Рассмешила зарплата на фабриках по 50-60.000 грн)))

Пишете о зарплатах, даже до вычета налогов не получаются такие шикарные суммы