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Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:58
Де взялася цифра в 17 тис. грн. в місяць, якщо Держстат каже про трохи менше за 13,5 тис грн?
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zenukua1992
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