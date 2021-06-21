Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:58
Де взялася цифра в 17 тис. грн. в місяць, якщо Держстат каже про трохи менше за 13,5 тис грн?
Додано: Пон 05 лип, 2021 21:58
25 тысяч, а не 36. 36 это брутто, а человека интересует сумма после вычета налогов. 26000 грн это нетто
Додано: Вів 06 лип, 2021 05:34
5100 злотих в месяц грязными( то есть брутто), за 240 часов в месяц, на руки 3200 (то есть нетто).
Но поработать прийдется:)
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