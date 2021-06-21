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Робота в Польщі. 5 найбільш
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Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:58

Де взялася цифра в 17 тис. грн. в місяць, якщо Держстат каже про трохи менше за 13,5 тис грн?
zenukua1992
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:58

25 тысяч, а не 36. 36 это брутто, а человека интересует сумма после вычета налогов. 26000 грн это нетто
daria_bulhakova2021
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 05:34

5100 злотих в месяц грязными( то есть брутто), за 240 часов в месяц, на руки 3200 (то есть нетто).
Но поработать прийдется:)
prach_alexandr
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