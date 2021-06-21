Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів

Додано: Вів 06 лип, 2021 08:38

daria_bulhakova2021 написав: 25 тысяч, а не 36. 36 это брутто, а человека интересует сумма после вычета налогов. 26000 грн это нетто 25 тысяч, а не 36. 36 это брутто, а человека интересует сумма после вычета налогов. 26000 грн это нетто

daria_bulhakova2021 написав: Пишете о зарплатах, даже до вычета налогов не получаются такие шикарные суммы Пишете о зарплатах,такие шикарные суммы

109 раз

А вот не нужно прятать утверждение, к которому был вопрос:Таки 36к не получается равным 36к?А человека может интересовать что угодно, но "компенсация", она же доход для налоговой - это "брутто". Это нужно принять, смириться и привыкать налоги из неё вычитать самостоятельно, если интересует "нетто".Кстати, почему-то, когда пугают "будете налоги платить, как в Польше", не уточняют, что НДФЛ там наши же 18%, нет военного сбора и необлагаемый минимум 3091 / 12 * 7.2 = 1854.6, т.е. вбольше, чем в Украине: страны "огромной минимальной зарплаты и низких налогов". Поэтому налоговый резидент Украины, поработав в Польше и заплатив там все налоги остаётся ещё должен украинской налоговой заметную сумму. Но да, если говорить только о "брутто", то и упоминать о таких мелочах не нужно