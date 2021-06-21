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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:58
Де взялася цифра в 17 тис. грн. в місяць, якщо Держстат каже про трохи менше за 13,5 тис грн?
Додано: Пон 05 лип, 2021 21:58
25 тысяч, а не 36. 36 это брутто, а человека интересует сумма после вычета налогов. 26000 грн это нетто
Додано: Вів 06 лип, 2021 05:34
5100 злотих в месяц грязными( то есть брутто), за 240 часов в месяц, на руки 3200 (то есть нетто).
Но поработать прийдется:)
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:01
Re: Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:38
А вот не нужно прятать утверждение, к которому был вопрос:
Таки 36к не получается равным 36к?
А человека может интересовать что угодно, но "компенсация", она же доход для налоговой - это "брутто". Это нужно принять, смириться и привыкать налоги из неё вычитать самостоятельно, если интересует "нетто".
Кстати, почему-то, когда пугают "будете налоги платить, как в Польше", не уточняют, что НДФЛ там наши же 18%, нет военного сбора и необлагаемый минимум 3091 / 12 * 7.2 = 1854.6, т.е. в 109 раз больше, чем в Украине: страны "огромной минимальной зарплаты и низких налогов". Поэтому налоговый резидент Украины, поработав в Польше и заплатив там все налоги остаётся ещё должен украинской налоговой заметную сумму. Но да, если говорить только о "брутто", то и упоминать о таких мелочах не нужно
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:12
Вы там определитесь -- "необлагаемый минимум" или "заплатив там все налоги" Договор об избежании двойного налогообложения позволяет не платить НДФЛ дважды, но один раз его заплатить таки нужно...
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:34
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:36
Правильно. Я же написал: заплатив там все налоги. Закон об избежании двойного налогообложения не о том, что если заплатил там, то ничего не нужно платить здесь, а о том, что если там заплатил, но здесь ставка на тот же доход выше, то нужно доплатить здесь до местной ставки. А у нас НДФЛ выше из за более низкого необлагаемого минимума (напомню, НДФЛ - это 18% на сумму сверх минимума. Хотя я понимаю, что при нашем размере минимума эту коррекцию учитывает только профессиональный бухгалтер). И военный сбор.
Моя статья устарела и уже 17%? Может и так. Да, начиная с определённой суммы, уже 32% с превышения с неё. Где-то с 51к гривен в месяц, если ничего не изменилось. Но сельхозработникам на 36к в месяц в Украине таки придётся доплатить.
9-10% на соцстрах - это типа нашего ЕСВ, который 22% с работодателя? Насколько я читал, в Польше его делят пополам на работодателя и работника, т.е. по такой же методике у нас бы получалось 11%. Тоже как-то не в пользу нетто, если считать от реальных расходов работодателя. Хотя согласен, что если мы считаем по формальному брутто, то нужно из польского вычесть 9-10%, чтобы привести к "украинскому брутто", иначе числа несравнимые.
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