Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів

Додано: Вів 06 лип, 2021 09:36

_hunter написав: Вы там определитесь -- "необлагаемый минимум" или "заплатив там все налоги" Договор об избежании двойного налогообложения позволяет не платить НДФЛ дважды, но один раз его заплатить таки нужно... Вы там определитесь -- "необлагаемый минимум" или "заплатив там все налоги"Договор об избежании двойного налогообложения позволяет не платить НДФЛ дважды, но один раз его заплатить таки нужно...

Gastarbaiter написав: moveton написав: Ставки НДФЛ в Польше 0%, 17%, 32%. И на всякий соцстрах еще около 9-10% уходит. Так что нетто может быть как меньше, так и больше. Ставки НДФЛ в Польше 0%, 17%, 32%. И на всякий соцстрах еще около 9-10% уходит. Так что нетто может быть как меньше, так и больше.

Правильно. Я же написал: заплативвсе налоги. Закон об избежании двойного налогообложения не о том, что если заплатил там, то ничего не нужно платить здесь, а о том, что если там заплатил, но здесь ставка на тот же доход выше, то нужно доплатить здесь до местной ставки. А у нас НДФЛ выше из за более низкого необлагаемого минимума (напомню, НДФЛ - это 18% на сумму сверх минимума. Хотя я понимаю, что при нашем размере минимума эту коррекцию учитывает только профессиональный бухгалтер). И военный сбор.Моя статья устарела и уже 17%? Может и так. Да, начиная с определённой суммы, уже 32% с превышения с неё. Где-то с 51к гривен в месяц, если ничего не изменилось. Но сельхозработникам на 36к в месяц в Украине таки придётся доплатить.9-10% на соцстрах - это типа нашего ЕСВ, который 22% с работодателя? Насколько я читал, в Польше его делят пополам на работодателя и работника, т.е. по такой же методике у нас бы получалось 11%. Тоже как-то не в пользу нетто, если считать от реальных расходов работодателя. Хотя согласен, что если мы считаем по формальному брутто, то нужно из польского вычесть 9-10%, чтобы привести к "украинскому брутто", иначе числа несравнимые.