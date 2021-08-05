Робота в Польщі. 5 найбільш затребуваних спеціалістів

Ratatui написав:BIGor
Такой рынок труда у тебя в колхозе "Червоное дышло". А я тебе констатирую факт сколько я плачу и знаю очень много людей сколько и кому они платят. Чтобы ты понимал самому мёртвому грузчику платят нынче 500 гривен в день.
Поэтому теоретикам просьба свои фантазии отключить. и пообщаться с реальными работодателями.
Смешной, я говорю про средний обл. центр, ну ладно, почти вся Украина кроме нескольких топ городов и Киева - это по твоему колхоз "Червоное дышло"? Я повторяю для особо одаренных, которое не понимает с 2 раза - 8000-9000 тыс. грн получает грузчик за 12 часовку в обл. центре. Такой рынок труда. Либо не знают что ты нанимаешь на большее, кстати поделись вакансией, очень интересно, можно в ЛС если не хочешь светить.