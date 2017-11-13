Криптовалюта Worldcoin вже зібрала $25 млн від інвесторів.
Дивися повний текст Криптовалюта Worldcoin можна отримати взамін сканування очей.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:09
Криптовалюта Worldcoin можна отримати взамін сканування очей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криптовалюта Worldcoin можна отримати взамін сканування очей.
Додано: Нед 04 лип, 2021 13:09
>>Народження своєї криптовалюти Альтман пояснює тим, що давно цікавиться такими >>речами як універсальний базовий дохід, глобальний перерозподіл багатства і як його >>поліпшити.
Кожен з них коштує $5000.
прям для бедняков
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