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Finance.ua: Топ-10 смартфонів
до $300 за версією Finance.ua

Finance.ua: Топ-10 смартфонів до $300 за версією Finance.ua
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:18

Finance.ua: Топ-10 смартфонів до $300 за версією Finance.ua

Пропонуємо до обговорення:
Як зробити правильний вибір серед бюджетних варіантів
Сучасна людина не уявляє свого життя без смартфона. З його допомогою ми працюємо, навчаємось, спілкуємось з друзями, зав'язуємо нові знайомства, робимо фотографії та просто відпочиваємо. Тому й не дивно, що вимоги до гаджета дуже високі. Він має бути швидким, продуктивним, універсальним, надійним і гарним зовні.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:19

Xiaomi Poco F3 і Xiaomi Mi 10T "вартістю до $300"?
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:32

лютый треш на андроиде?

Где Librem 5, где PinePhone? Они должны на первом месте стоять
Цитрин
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