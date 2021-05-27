|
|
ТОП-11 країн за кількістю користувачів криптовалют...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лип, 2021 19:50
Пропонуємо до обговорення:
Світовий ринок криптовалют оцінюється в 2,22 трильйона доларів.
Дивися повний текст ТОП-11 країн за кількістю користувачів криптовалют (дослідження)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94354
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 04 лип, 2021 19:50
Правду говорят, россия это Нигерия в снегах.)
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|166
|
|
|13
|1472
|
|
|2
|331
|