Microsoft представила функцію Dynamic Refresh Rate (DRR) для нової Windows 11.
Дивися повний текст Ноутбуки з Windows 11 будуть працювати від акумулятора довше.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 06:59
Ноутбуки з Windows 11 будуть працювати від акумулятора довше
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Дивися повний текст Ноутбуки з Windows 11 будуть працювати від акумулятора довше.
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