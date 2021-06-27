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Ноутбуки з Windows 11 будуть
працювати від акумулятора довше

Ноутбуки з Windows 11 будуть працювати від акумулятора довше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 06:59

Ноутбуки з Windows 11 будуть працювати від акумулятора довше

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft представила функцію Dynamic Refresh Rate (DRR) для нової Windows 11.

Дивися повний текст Ноутбуки з Windows 11 будуть працювати від акумулятора довше.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 06:59

А Windows 12 ещё и батарею будет подзарядить :)
dedulik
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Модератори: Ірина_, Модератор

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