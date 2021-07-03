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В Україні зареєстрували
вакцину Janssen

В Україні зареєстрували вакцину Janssen
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:24

В Україні зареєстрували вакцину Janssen

Пропонуємо до обговорення:
МОЗ України зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Дивися повний текст В Україні зареєстрували вакцину Janssen.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:24

Ну вот и финансовый форум решил, что вакцины - это исключительно вопрос маржи и инвестиций, а ни как не медицины))
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:27

  astatempo написав:Ну вот и финансовый форум решил, что вакцины - это исключительно вопрос маржи и инвестиций, а ни как не медицины))

А можно с этого места чуть подробнее? -- в чем именно зрада?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:31

Нужно помочь "партнёрам" избавиться от зашкваренной вакцины. Не утилизировать же за свой счёт, как Меркель сделала с вакциной от "свиного гриппа"
Вкладчик1234
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