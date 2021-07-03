МОЗ України зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
Дивися повний текст В Україні зареєстрували вакцину Janssen.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:24
В Україні зареєстрували вакцину Janssen
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зареєстрували вакцину Janssen.
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:24
Ну вот и финансовый форум решил, что вакцины - это исключительно вопрос маржи и инвестиций, а ни как не медицины))
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:27
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:31
Нужно помочь "партнёрам" избавиться от зашкваренной вакцины. Не утилизировать же за свой счёт, как Меркель сделала с вакциной от "свиного гриппа"
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