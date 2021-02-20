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Как перевести деньги за рубеж
после продажи квартиры в Киев

Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киев
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 22:18

Как перевести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киев

Я живу в Америке и хочу продать квартиру в Киеве. Как перевести деньги за рубеж полсле продажи квартиры? У меня гражденство Америки.
newuser2021
 
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