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Київ скасовує паперові квитки
в транспорті: як заплатити...

Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:28

  Angelo77 написав:
  espanol написав:Уже забув, коли тримав паперовий квиточок в руках. Є-квиток рулить

Розкажете це бухгалтеру, який хоче звіт після відрядження.
Чим транспортна послуга не схожа на купівлю товару в магазині?
Вам там чек дають?
Це документ чи ні?

Если бухгалтер не из совка родом -- выписка из Кабинета его вполне устроит.
_hunter
 
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