Україні слід зосередитися на п'ятьох ключових реформах, за допомогою яких уряд зможе розвинути досягнуті результати.
Дивися повний текст США назвали п'ять головних реформ для України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лип, 2021 22:51
США назвали п'ять головних реформ для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США назвали п'ять головних реформ для України.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|