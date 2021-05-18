|
|
|
Гендиректор «Укрпошти» спростував свої слова про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський спростував свої слова про те, що деякі листоноші Укрпошти отримують 1000 доларів в місяць завдяки комісіям з продажу товарів і чайових.
Дивися повний текст Гендиректор «Укрпошти» спростував свої слова про зарплати в 1000 доларів у листонош
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94414
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:44
Вот же брехло.. Он сравнивает клиентов ресторанов с бабушками из отдаленных сел с пенсией меньше $100. О каких еще чаевых может идти речь при такой пенсии? Люди еле сводят концы с концами..
-
anatolyy1985
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 16.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:25
Протрезвел?
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2340
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:32
sena_2008atp написав:
Протрезвел?
Та нет -- тут ситуация ровно как с Вакарчуком на дебатах: это такая же мелочь, что сумма в голове не отложилась. Примерно как спросить стоимость марки "по межгороду"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 4551
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:10
Балабол?
-
rapyd777
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 02.06.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:18
". У нас есть другие рабочие специальности: водители, курьеры, сортировщики, которые действительно получают до 1000 долларов и выше, но о них в цитате речь не шла"
На очереди возмущенные "водители, курьеры, сортировщики" с требование показать хоть одного такого ... с ЗП в 1000 долларов
Хотя может личный водитель Смелянского и получает 1000 ... но вряд-ли у него есть личный сортировщик писем )))))
-
a_kibets
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 14.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 51 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|