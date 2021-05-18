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Гендиректор «Укрпошти»
спростував свої слова про...

Гендиректор «Укрпошти» спростував свої слова про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:44

Гендиректор «Укрпошти» спростував свої слова про...

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський спростував свої слова про те, що деякі листоноші Укрпошти отримують 1000 доларів в місяць завдяки комісіям з продажу товарів і чайових.

Дивися повний текст Гендиректор «Укрпошти» спростував свої слова про зарплати в 1000 доларів у листонош.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:44

Вот же брехло.. Он сравнивает клиентов ресторанов с бабушками из отдаленных сел с пенсией меньше $100. О каких еще чаевых может идти речь при такой пенсии? Люди еле сводят концы с концами..
anatolyy1985
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:25

Протрезвел?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:32

  sena_2008atp написав:Протрезвел?

Та нет -- тут ситуация ровно как с Вакарчуком на дебатах: это такая же мелочь, что сумма в голове не отложилась. Примерно как спросить стоимость марки "по межгороду"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:10

Балабол?
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:18

". У нас есть другие рабочие специальности: водители, курьеры, сортировщики, которые действительно получают до 1000 долларов и выше, но о них в цитате речь не шла"

На очереди возмущенные "водители, курьеры, сортировщики" с требование показать хоть одного такого ... с ЗП в 1000 долларов
Хотя может личный водитель Смелянского и получает 1000 ... но вряд-ли у него есть личный сортировщик писем )))))
a_kibets
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:19

следующее опровержение про водителей и курьеров)))
bukerman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:00

  a_kibets написав:". У нас есть другие рабочие специальности: водители, курьеры, сортировщики, которые действительно получают до 1000 долларов и выше, но о них в цитате речь не шла"

На очереди возмущенные "водители, курьеры, сортировщики" с требование показать хоть одного такого ... с ЗП в 1000 долларов
Хотя может личный водитель Смелянского и получает 1000 ... но вряд-ли у него есть личный сортировщик писем )))))


В цитате сказано "до 1000", поэтому все четко. Кто-то 100 получает, кто-то 150 или 200. Но при этом все они получают до 1000.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:19

Довбень Ігор Смілянський
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:37

получают до 1000 долларов и выше

:D :D :D Йому пряма дорога в депутати. Геніально сказав!
"Пенсіонери в Україні одержують пенсію до 1000 доларів і вище." - прекрасна фраза для Зеленського на якомусь міжнародному форумі. :D
andrijk777
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