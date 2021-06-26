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Вартість акцій Apple
досягла рекорду

Вартість акцій Apple досягла рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:57

Вартість акцій Apple досягла рекорду

Пропонуємо до обговорення:
Ціна акцій американської компанії Apple за підсумками 7 липня зросла на 1,8% до $144,57, оновивши досягнутий в січні рекорд.

Дивися повний текст Вартість акцій Apple досягла рекорду.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:57

Как фондовый рынок позитивно отреагировал на открытие офиса Apple в Украине.
rudenko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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