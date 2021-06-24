Банки повинні надавати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них.
Дивися повний текст Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту рахунків боржників.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:29
Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту рахунків боржників.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:08
Нет с него не будут. А вот исполнители за определенное вознаграждение будут "торговать" личными данными. У них то ответственности никакой
Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:12
Вот теперь не понимаю. Зачем государству содержать такую армию исполнителей. Сокращать их пора. А то за нажатие двух кнопочек в автоматизированной системе им зарплату платить надо. Расточительно как то для государства. Куда Президент смотрит.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:26
Re: Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту...
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