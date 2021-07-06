В Україні очікується збільшення кількості депозитів після підвищення гарантованої суми вкладів.
Дивися повний текст В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 21:24
В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ.
Додано: Суб 10 лип, 2021 11:52
Т.е. багатенькому "буратине" не надо дробить деньги, а можно работать с одним-двумя банками. Так количество депозитов уменьшится, а не увеличится!))) И не надо приписывать к депозитам текущие счета и "доходные сейфы" карточные! Эти деньги "в случае чего" народ заберет в два дня. А "в случае чего" - у нас каждые три года)))
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