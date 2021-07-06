RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні очікується збільшення
кількості депозитів — НАБУ

В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:24

В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні очікується збільшення кількості депозитів після підвищення гарантованої суми вкладів.

Дивися повний текст В Україні очікується збільшення кількості депозитів — НАБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94446
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:24

Ага, особенно после закона о блокировке счетов ! ))
122kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 14.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:52

Т.е. багатенькому "буратине" не надо дробить деньги, а можно работать с одним-двумя банками. Так количество депозитов уменьшится, а не увеличится!))) И не надо приписывать к депозитам текущие счета и "доходные сейфы" карточные! Эти деньги "в случае чего" народ заберет в два дня. А "в случае чего" - у нас каждые три года)))
sveneld83
Аватар користувача
 
Повідомлень: 57
З нами з: 05.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх... 1, 2
R2 » Сер 07 лип, 2021 10:20
17 1426
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лип, 2021 11:43
yanyura
Як вигідно платити податки з Форекс в Україні?
R2 » П'ят 09 лип, 2021 05:38
1 104
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лип, 2021 05:38
nopm777
В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне... 1, 2
R2 » Вів 06 лип, 2021 10:27
11 1084
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 23:21
tolja3334

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.