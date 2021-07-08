У Києві оприлюднили нові тарифи на холодну воду. Ціна зросла для приватного сектору.
Дивися повний текст У Києві оприлюднили нові тарифи на воду.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:18
У Києві оприлюднили нові тарифи на воду
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Дивися повний текст У Києві оприлюднили нові тарифи на воду.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:18
и это повышение?
в городе, где самая высокая зарплата в Украине, после повышения тариф будет ниже, чем у нас (областной центр) сейчас
Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:02
Ну может потому что тот город стоит на самой крупной реке в стране и вода из этой реки?
А в областном центре у вас водозабор из артезианских скважин или речная? Должна ли очищеная, но речная вода стоить одинаково с артезианской?
И сколько по вашему должна стоить техническая вода в кране (потому что из киевских кранов вода в реале именно такая течет)?
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