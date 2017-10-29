А то везде только либо MasterCard либо VISA.
Это у меня в коллекции две карты сейчас как раз MAESTRO. Но хочу и действующую.
Поможете мне?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 11 лип, 2021 19:19
Карта Maestro в Украине
Додано: Нед 11 лип, 2021 19:31
Re: Карта Maestro в Украине
А смысл? Тип карты не имеет никакого значения. Хорошо что хоть премиум-карты наконец-то стали иметь какие-то плюшки, а не просто большую цену за оформление.
Додано: Нед 11 лип, 2021 21:18
Re: Карта Maestro в Украине
Маэстро это и есть один из видов МастерКард. Возможно, никто их уже вообще у нас не эмитирует, им на замену пришла MasterCard Debit, уже лет 7-8 как, и видимо полностью вытеснила
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:15
Метабанк раньше давал. На сайте ещё есть
Додано: Чет 22 лип, 2021 00:21
Re: Карта Maestro в Украине
Грант:
Коминвестбанк:
Радабанк:
Ну и Метабанк
Это все банки, что выдают Маэстро. Больше я не нашёл, увы.
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