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Карта Maestro в Украине

Карта Maestro в Украине
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 19:19

Карта Maestro в Украине

Собственно вопрос: в каком банке Украины сейчас можно оформить карту Маэстро?
А то везде только либо MasterCard либо VISA.
Зображення
Это у меня в коллекции две карты сейчас как раз MAESTRO. Но хочу и действующую.
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Поможете мне?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 19:31

Re: Карта Maestro в Украине

А смысл? Тип карты не имеет никакого значения. Хорошо что хоть премиум-карты наконец-то стали иметь какие-то плюшки, а не просто большую цену за оформление.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 21:18

Re: Карта Maestro в Украине

Sanyok77 написав:Собственно вопрос: в каком банке Украины сейчас можно оформить карту Маэстро?
А то везде только либо MasterCard либо VISA.
Зображення
Это у меня в коллекции две карты сейчас как раз MAESTRO. Но хочу и действующую.
Зображення
Поможете мне?


Маэстро это и есть один из видов МастерКард. Возможно, никто их уже вообще у нас не эмитирует, им на замену пришла MasterCard Debit, уже лет 7-8 как, и видимо полностью вытеснила
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 13:15

  Sanyok77 написав:Собственно вопрос: в каком банке Украины сейчас можно оформить карту Маэстро?
А то везде только либо MasterCard либо VISA.
Зображення
Это у меня в коллекции две карты сейчас как раз MAESTRO. Но хочу и действующую.
Зображення
Поможете мне?

Метабанк раньше давал. На сайте ещё есть
https://www.mbank.com.ua/content/view/51/61/lang,uk/
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 00:21

Re: Карта Maestro в Украине

Грант: https://www.grant.ua/ua/private/cards/
Коминвестбанк: https://www.atcominvestbank.com/uploads ... privates_kс81.pdf
Радабанк: https://www.radabank.com.ua/ua/depozitnaya-karta/
Ну и Метабанк https://www.mbank.com.ua/content/view/51/61/lang,uk/

Это все банки, что выдают Маэстро. Больше я не нашёл, увы.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:01

Re: Карта Maestro в Украине

Mastercard веде переговори про закриття бренду Maestro
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 02:02

господа, а как Maestro принимает входящие п2п вообще?
IMPRINTER
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