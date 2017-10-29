Карта Maestro в Украине

Собственно вопрос: в каком банке Украины сейчас можно оформить карту Маэстро? А то везде только либо MasterCard либо VISA. Это у меня в коллекции две карты сейчас как раз MAESTRO. Но хочу и действующую. Поможете мне?
Sanyok77 написав:Собственно вопрос: в каком банке Украины сейчас можно оформить карту Маэстро? А то везде только либо MasterCard либо VISA. Это у меня в коллекции две карты сейчас как раз MAESTRO. Но хочу и действующую. Поможете мне?
Маэстро это и есть один из видов МастерКард. Возможно, никто их уже вообще у нас не эмитирует, им на замену пришла MasterCard Debit, уже лет 7-8 как, и видимо полностью вытеснила
Sanyok77 написав:Собственно вопрос: в каком банке Украины сейчас можно оформить карту Маэстро? А то везде только либо MasterCard либо VISA. Это у меня в коллекции две карты сейчас как раз MAESTRO. Но хочу и действующую. Поможете мне?
IMPRINTER написав:господа, а как Maestro принимает входящие п2п вообще?
Ну у меня до сих пор Приватовские виртуальные щита работают 676246ххх. Я на них подвязал всех корешей-старичков, которые без Привата жить не могут. Пополняхи с Привата, Мони, Алки нормально заходят. Тропинки напрямую с нее тож работают.