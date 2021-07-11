Зарплата міністрів не повинна бути меншою ніж 100 тисяч...

Додано: Вів 13 лип, 2021 20:08

Faceless написав: Бред написали, от начала и до конца Бред написали, от начала и до конца

Faceless написав: я нигде не писал, что нн должно быть ответственности я нигде не писал, что нн должно быть ответственности

В чем конкретно бред?Жадный к деньгам человек однажды купится за деньги, после чего фактом подкупа его можно будет шантажировать, принуждая к другим преступлениям, которые в свою очередь все сильней будут натягивать его на крючек без шанса соскочить. Такой человек будет на крючке у более хитрых людей, которые стоят в тени и будут им управлять. И он будет выполнять все что ему укажут, потому что иначе лишится всего - денег, должности, власти и т.д.Вы всерьез считаете, что человек с такими слабостями сможет стать хорошим управленцем или чиновником?Я тоже нигде не писал, что у чиновника не может быть зарплаты выше 42к. Я пишу о том, что зарплата должна быть адекватной и повышаться по мере достижений. Достижений к сожалению не вижу, поэтому говорить о росте зарплат министров не вижу даже повода.Достижениями-же министров является рост благосостояния граждан, который в какой-то мере отражается средней зарплатой. Поэтому логично при оценке зарплаты министра исходить из средней зарплаты по стране, стоимости коммуналки, основных продуктов питания и энергоносителей.Благосостояние граждан падает, расходы на ту-же коммуналку и продукты увеличиваются, как можно говорить о повышении зарплаты министрам? За что повышать?Ну это примерно как если управляющий магазином начал косячить, продажи у него падают, пошли убытки... И приходит такой управленец к владельцу и говорит - надо повышать зарплату, потому что не хватает денег на престиж, поэтому убытки получаются и продажи падают...PS: кстати переход на личности, оскорбления и навешивание ярлыков не красит людей. Тот кого пытаются оскорбить просто не принимает сказанное вами на свой счет, т.к. не считает что это к нему применимо, а тот кто оскорбляет позорит этим себе репутацию