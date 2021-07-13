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Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:00
Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують накопичувати борги за комунальні послуги.
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень
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R2
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:01
Нужно всем арестовать счета и выселить из квартир ! Пусть едут развивать экономику европейских стран ! А бюджет Украины будет пополняться за счёт переводов ! ))
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122kiev
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:21
Нужно из гамна делать газ, в туалетах поставить счётчик на гамно, чтобы людям наоборот доплачивали, и будет свой натуральный биогаз!
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Raymond
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:52
Ну, не от хорошей жизни у людей такие долги. С ужасом думаю о повышении цены на отопление! И так до сих пор не могу рассчитаться за прошлый отопительный сезон. Каждый месяц бросаю понемногу. О каких авансовых платежах говорят, если еще за тот отопительный сезон многие остались должны! Авансовые платежи за отопление-это уже вместо еды и лекарств
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escape2015
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Додано: Сер 14 лип, 2021 10:58
С введением новых правил получения субсидий долги будут увеличиваться. Почему придурки этого не учли?
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avk
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:04
avk написав:
С введением новых правил получения субсидий долги будут увеличиваться. Почему придурки этого не учли?
В смысле "не учли"? -- "автосписание" уже "включили"
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_hunter
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:59
avk написав:
С введением новых правил получения субсидий долги будут увеличиваться. Почему придурки этого не учли?
вопрос больше почему придурки выбрали в президенты членограя и на что рассчитывали?
ответ - Эффект Даннинга — Крюгера!
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:33
escape2015 написав:
Ну, не от хорошей жизни у людей такие долги. С ужасом думаю о повышении цены на отопление! И так до сих пор не могу рассчитаться за прошлый отопительный сезон. Каждый месяц бросаю понемногу. О каких авансовых платежах говорят, если еще за тот отопительный сезон многие остались должны! Авансовые платежи за отопление-это уже вместо еды и лекарств
работать надо, а не на форумах сидеть, если нет денег на комуналку
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Ромасик
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Додано: Чет 15 лип, 2021 08:47
Ромасик написав: escape2015 написав:
Ну, не от хорошей жизни у людей такие долги. С ужасом думаю о повышении цены на отопление! И так до сих пор не могу рассчитаться за прошлый отопительный сезон. Каждый месяц бросаю понемногу. О каких авансовых платежах говорят, если еще за тот отопительный сезон многие остались должны! Авансовые платежи за отопление-это уже вместо еды и лекарств
работать надо, а не на форумах сидеть, если нет денег на комуналку
Но это же работать нужно???
Чую сейчас начнется: "кулак! прихвостень власти! почем нынче 30 сребряников?!?"
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_hunter
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Додано: Чет 15 лип, 2021 22:32
Slon_Nosov написав:
вопрос больше почему придурки выбрали в президенты членограя
так он продолжил только дело "кулявлоба".. и офшорника.. те из за роста тарифов, пролетели и янелох получит под зад если поднимет тарифы... когда в политику вмешивается холодильник то он всегда побеждает.
escape2015 написав:
И так до сих пор не могу рассчитаться за прошлый отопительный сезон.
ничего скоро будет списание со счетов автоматическое за долги, вот и рассчитаетесь((. Дижитализация называется...
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Джон
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