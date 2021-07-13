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Українці заборгували за комуналку
майже 70 мільярдів гривень

Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:00

Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень

Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують накопичувати борги за комунальні послуги.

Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:01

Нужно всем арестовать счета и выселить из квартир ! Пусть едут развивать экономику европейских стран ! А бюджет Украины будет пополняться за счёт переводов ! ))
122kiev
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:21

Нужно из гамна делать газ, в туалетах поставить счётчик на гамно, чтобы людям наоборот доплачивали, и будет свой натуральный биогаз!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:52

Ну, не от хорошей жизни у людей такие долги. С ужасом думаю о повышении цены на отопление! И так до сих пор не могу рассчитаться за прошлый отопительный сезон. Каждый месяц бросаю понемногу. О каких авансовых платежах говорят, если еще за тот отопительный сезон многие остались должны! Авансовые платежи за отопление-это уже вместо еды и лекарств
escape2015
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:58

С введением новых правил получения субсидий долги будут увеличиваться. Почему придурки этого не учли?
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:04

  avk написав:С введением новых правил получения субсидий долги будут увеличиваться. Почему придурки этого не учли?

В смысле "не учли"? -- "автосписание" уже "включили" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:59

  avk написав:С введением новых правил получения субсидий долги будут увеличиваться. Почему придурки этого не учли?


вопрос больше почему придурки выбрали в президенты членограя и на что рассчитывали?
ответ - Эффект Даннинга — Крюгера!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:33

  escape2015 написав:Ну, не от хорошей жизни у людей такие долги. С ужасом думаю о повышении цены на отопление! И так до сих пор не могу рассчитаться за прошлый отопительный сезон. Каждый месяц бросаю понемногу. О каких авансовых платежах говорят, если еще за тот отопительный сезон многие остались должны! Авансовые платежи за отопление-это уже вместо еды и лекарств

работать надо, а не на форумах сидеть, если нет денег на комуналку
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 08:47

  Ромасик написав:
  escape2015 написав:Ну, не от хорошей жизни у людей такие долги. С ужасом думаю о повышении цены на отопление! И так до сих пор не могу рассчитаться за прошлый отопительный сезон. Каждый месяц бросаю понемногу. О каких авансовых платежах говорят, если еще за тот отопительный сезон многие остались должны! Авансовые платежи за отопление-это уже вместо еды и лекарств

работать надо, а не на форумах сидеть, если нет денег на комуналку

Но это же работать нужно???
Чую сейчас начнется: "кулак! прихвостень власти! почем нынче 30 сребряников?!?" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:32

Re: Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гри

  Slon_Nosov написав:вопрос больше почему придурки выбрали в президенты членограя
так он продолжил только дело "кулявлоба".. и офшорника.. те из за роста тарифов, пролетели и янелох получит под зад если поднимет тарифы... когда в политику вмешивается холодильник то он всегда побеждает.
  escape2015 написав:И так до сих пор не могу рассчитаться за прошлый отопительный сезон.
ничего скоро будет списание со счетов автоматическое за долги, вот и рассчитаетесь((. Дижитализация называется...
Джон
 
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