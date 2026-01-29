RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18015180161801718018
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:О финском варианте я уже объяснял,
Так і я вам пояснив...
Поясню ще раз
СРСР домовився з фінами
педерація гірша від СРСР і це видно по її поведінці в Криму...
Тому педерація повинна втратити інтерес до України і тільки тоді можна спробувати домовитись.
Раніше ніж педераційники не зацикляться у власних проблемах( а ми їм допомагаємо це робити) доти з ними говорити нічого , бо будь яка НАША ініціатива- буде сприйматись ними як прояв слабості.

Педерація топчеться на місці вже 5-тий місяць , а пуйло заявляє що вони наступають і захопили 5000 км2....
а якщо ви запропонуєте зупинитись? він же це не сприйме як переживання про здоровья його бійців( воно йому по барабану) він буде переконаний що ми на грані.
ніхто з финами не домовлявся
Це я використовую проти ЛАДа
він хоче щоб СРСР виглядав гарним і пухнастим- я це підтверджую... але в порівнянні з тим як виглядає педерація..
Тому й кажу ЛАДУ
порівняй як виконувалось
СРСР-Фінляндія
педерація-Крим....

і що тоді бідному пенсіонеру робити?
на фоні того що робив совок в Фінляндії - дії педерації в Криму по відношенню до України -це ж небо і земля....
але совок хоче щоб педерація хоча б до рівня срср піднялась
а це по суті не можливо.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29092
З нами з: 15.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 3057 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:23

3млн під штик

  _hunter написав:
  Xenon написав:х..ло на форуме в Питере заявил что не собирается заканчивать "эСВэО"
интересно что на сей счёт скажут те кто здесь регулярно заявляют что это Зеленский против окончания войны

А еще что-то было? - там, вроде, "Громкое заявление" обещали... :roll:

масштабну мобілізацію 3млн під штик
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43030
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 2886 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:57

«Росія знову обирає війну». Зеленський оцінив відповідь Путіна на його відкритий лист

й так, хотілось би почути коментарів наших "перемовини будь-які", які ще недавно знову розповідали, що саме Україні треба докладати зусиль для перемовин.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13129
З нами з: 29.09.19
Подякував: 836 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну


масштабну мобілізацію 3млн під штик



І це тільки з батьківщини Хантера - Воронєжу.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19259
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2616 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 20:48

Медальку мира этому веселому господину :mrgreen:

Нехай путін і Зеленський самі розбираються. Я їм вже допоміг, — Трамп.
Xenon
 
Повідомлень: 5969
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 21:06

Страны ЕС "почти единогласно" поддержали отказ в убежище мужчинам с Украины, годным к службе в армии, — министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль.

"Есть почти единогласная поддержка этого предложения. Решение пока не принято, проект находится в стадии обсуждения"

https://www.reuters.com/world/eu-consid ... 026-06-04/
Xenon
 
Повідомлень: 5969
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 21:14

2-3 дня, або тижні

  Xenon написав:Медальку мира этому веселому господину :mrgreen:

Нехай путін і Зеленський самі розбираються. Я їм вже допоміг, — Трамп.

2-3 дня, або тижні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43030
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 2886 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 00:17

  Xenon написав:
Страны ЕС "почти единогласно" поддержали отказ в убежище мужчинам с Украины, годным к службе в армии, — министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль.

"Есть почти единогласная поддержка этого предложения. Решение пока не принято, проект находится в стадии обсуждения"

https://www.reuters.com/world/eu-consid ... 026-06-04/
Большая просьба - точнее передавать содержание сообщений.
Не "страны ЕС", а "Министры ЕС".
Поддержали "в целом".
О "почти единогласно" там не сказано.
Фразы, которая у вас приведена как прямая речь в кавычках, там вообще нет.
Есть другая фраза:
«Для нас крайне важно обеспечить украинцам защиту, но в то же время войну нужно вести и выиграть. Для этого необходимо, чтобы больше мужчин остались в Украине и воевали», — заявил Форсселл накануне встречи.
Но при этом:
Министр миграции Швеции Йохан Форсселл заявил, что его страна поддерживает предложение, которое обсуждалось на встрече Министерства юстиции и внутренних дел в Люксембурге. Он добавил, что любые ограничения должны применяться только к вновь прибывшим, запрашивающим временный статус защиты, а не к тем, кто уже охвачен этой программой.
Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.

С таким цитированием вам вполне по силам работать в наших СМИ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40610
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 00:31

  flyman написав:
  Xenon написав:Медальку мира этому веселому господину :mrgreen:

Нехай путін і Зеленський самі розбираються. Я їм вже допоміг, — Трамп.

2-3 дня, або тижні

Грустно, но похоже на правду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40610
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 18015180161801718018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 20381
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 18915
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 312378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.