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Суд заблокував продаж
Укрексімбанком боргів львівського...

Суд заблокував продаж Укрексімбанком боргів львівського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 14:30

Суд заблокував продаж Укрексімбанком боргів львівського...

Пропонуємо до обговорення:
16.07.2021 Госпсуд м. Києва задовольнив заяву ТОВ "Львівські автобусні заводи" про забезпечення позову та до набрання законної сили рішенням суду в справі №910/11305/21

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 14:30

шукаю роботу журналістом, Ctrl+C та Ctrl+V вмію, більше так розумію навичок не потрібно ))
Tamagoch
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