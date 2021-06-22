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Суд заблокував продаж Укрексімбанком боргів львівського...
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Додано: Вів 20 лип, 2021 14:30
Пропонуємо до обговорення:
16.07.2021 Госпсуд м. Києва задовольнив заяву ТОВ "Львівські автобусні заводи" про забезпечення позову та до набрання законної сили рішенням суду в справі №910/11305/21
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Додано: Вів 20 лип, 2021 14:30
шукаю роботу журналістом, Ctrl+C та Ctrl+V вмію, більше так розумію навичок не потрібно ))
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