Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.
Дивися повний текст В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та сигарет у супермаркетах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лип, 2021 09:47
В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та сигарет у супермаркетах.
Додано: Сер 21 лип, 2021 09:56
все просто, мабуть тютюнове та горілчане лобі вже давненько не робило відрахувань на користь потрібних людей, тому з'явився даний законопроект.... зараз все "порішають" і проект "не пройде"
Додано: Сер 21 лип, 2021 10:05
Може навпаки алкомагазини пролобіювали.
Легше купити все разом з їдою, ніж пертися окремо за пляшкою.
Додано: Сер 21 лип, 2021 10:14
Полностью поддерживаю.
Особенно на заправках.
Как это можно на заправках продавать алкоголь ?
Чтобы сразу не отходя от кассы выпить, а потом за руль.
Это все равно как раньше перед спортивным мероприятиями рекламировали водку.
Додано: Сер 21 лип, 2021 10:33
Ну как можно: едет компания "на природу"/на рыбалку, оказалось что водку в багажник положить забыли -- а тут заправка
Додано: Сер 21 лип, 2021 10:41
Re: В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...
Додано: Сер 21 лип, 2021 10:45
Re: В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...
И часто ты видел чтобы кто-то покупал бутылку виски или водки Финляндия, выпивал её тут же на заправке, без закуски, без тостов, просто тупо с горла - и потом садился за рул и ехал?
Запрет продажи сигарет на заправка - тоже обоснуешь?
Додано: Сер 21 лип, 2021 10:49
В лесу скоро будем бухлом затариваться. Ещё "правильнее" - бухло за города, в пустыни и степи. Накой чёрт они пересичному усложняют и без того маргинальную жизнь? Захотим нажраться - нажрёмся же!
Зараз переглядають цей форум: konsts1174 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|