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В Україні пропонують заборонити
продаж алкоголю та...

В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...
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  #1234>
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:47

В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Дивися повний текст В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та сигарет у супермаркетах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:48

В аптеці по рецепту )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:56

все просто, мабуть тютюнове та горілчане лобі вже давненько не робило відрахувань на користь потрібних людей, тому з'явився даний законопроект.... зараз все "порішають" і проект "не пройде"
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:05

  Tamagoch написав:все просто, мабуть тютюнове та горілчане лобі вже давненько не робило відрахувань на користь потрібних людей, тому з'явився даний законопроект.... зараз все "порішають" і проект "не пройде"

Може навпаки алкомагазини пролобіювали.
Легше купити все разом з їдою, ніж пертися окремо за пляшкою.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:12

В 80-х уже проходили продажу алкоголя в спецмагазинах......
yura-shpak
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:14

Полностью поддерживаю.
Особенно на заправках.
Как это можно на заправках продавать алкоголь ?
Чтобы сразу не отходя от кассы выпить, а потом за руль.
Это все равно как раньше перед спортивным мероприятиями рекламировали водку.
consequence1776
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:33

  consequence1776 написав:Полностью поддерживаю.
Особенно на заправках.
Как это можно на заправках продавать алкоголь ?
Чтобы сразу не отходя от кассы выпить, а потом за руль.
Это все равно как раньше перед спортивным мероприятиями рекламировали водку.

Ну как можно: едет компания "на природу"/на рыбалку, оказалось что водку в багажник положить забыли -- а тут заправка :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:41

Re: В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

Зе покращення!
Мы сделали это вместе (c)

  yura-shpak написав:В 80-х уже проходили продажу алкоголя в спецмагазинах......

Надо ещё обязательно талоны ввести. Из тех же 80-х :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:45

Re: В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

  consequence1776 написав:Чтобы сразу не отходя от кассы выпить, а потом за руль.

И часто ты видел чтобы кто-то покупал бутылку виски или водки Финляндия, выпивал её тут же на заправке, без закуски, без тостов, просто тупо с горла - и потом садился за рул и ехал?

Запрет продажи сигарет на заправка - тоже обоснуешь?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:49

В лесу скоро будем бухлом затариваться. Ещё "правильнее" - бухло за города, в пустыни и степи. Накой чёрт они пересичному усложняют и без того маргинальную жизнь? Захотим нажраться - нажрёмся же!
3x2x3x2
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