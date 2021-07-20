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В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:18
vitaliy_berdinskikh написав: consequence1776 написав:
Чтобы сразу не отходя от кассы выпить, а потом за руль.
И часто ты видел чтобы кто-то покупал бутылку виски или водки Финляндия, выпивал её тут же на заправке, без закуски, без тостов, просто тупо с горла - и потом садился за рул и ехал?
Запрет продажи сигарет на заправка - тоже обоснуешь?
Запрещать надо и сосиски. А то нажрешься и захочется закурить. И Финляндию ей тоже можно протолкнуть.
А вообще этот законодательный высер чтобы как обычно от чего то более значимого отвлеч.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 01:35
По моему тут все ясно: Хозяева "наливаек" хотят устаранить конкуренцию со стороны супермаркетов. При этом всем известно, что не супермаркеты, а "наливайки" являются основными точками сбыта контрафактного алкоголя.
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