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В Україні пропонують заборонити
продаж алкоголю та...

В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  consequence1776 написав:Чтобы сразу не отходя от кассы выпить, а потом за руль.

И часто ты видел чтобы кто-то покупал бутылку виски или водки Финляндия, выпивал её тут же на заправке, без закуски, без тостов, просто тупо с горла - и потом садился за рул и ехал?

Запрет продажи сигарет на заправка - тоже обоснуешь?


Запрещать надо и сосиски. А то нажрешься и захочется закурить. И Финляндию ей тоже можно протолкнуть.

А вообще этот законодательный высер чтобы как обычно от чего то более значимого отвлеч.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 01:35

Re: В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

По моему тут все ясно: Хозяева "наливаек" хотят устаранить конкуренцию со стороны супермаркетов. При этом всем известно, что не супермаркеты, а "наливайки" являются основными точками сбыта контрафактного алкоголя.
Joоke
 
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