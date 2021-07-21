В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

Додано: Чет 22 лип, 2021 09:45

_hunter написав: Но в чем проблема: ограничить 50-ти метровые продуктовые именно продуктами?.. Но в чем проблема: ограничить 50-ти метровые продуктовые именно продуктами?..

Сразу чувтсвуется голос жителя мегаполиса. В некоторых местах за киевской и харьковской окружной - 50-ти метровый магазин продаёт все товары потому что таких магазинов на село два-три. Не, конечно можно приказом партии заставить один торговать только продуктами, второй только алкоголем с 14 до 17, третий семенами, граблями и ведрами. Но как же свобода предпринимательства?И в чём вообще тайный смысл такого если, как тут писали в теме про укрпочту, село раскинулось на несколько километров и если вместо продовольственного идти в алкомагазин то может оказаться приличный крюк. А ведь может получиться и так что алкомагазин под боком, а за хлебом и колбасой топай 3 км на другой край.