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В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 08:58
_hunter написав:
давайте уже в АТБ автоаккумы продавать да всякие семена/открытки с УкрПочты.
Как будто в Сильпо, Росте, Классе, Таргете всё это раньше не продавали? А в Эпицентре и сейчас есть большой автоотдел и ещё больший отдел сад-огород где в том числе есть и семена. Хотя основная специализация магазина вроде как строительные материалы, сантехника и декор.
Сейчас автоотделы супермаркетов деградировали до уровня щетки-омывайки-знаки_аварийной_остановки. Но не потому что запретили, а потому что просто спрос на спецефический товар скорей всего оказался мал.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 22 лип, 2021 09:29
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
давайте уже в АТБ автоаккумы продавать да всякие семена/открытки с УкрПочты.
Как будто в Сильпо, Росте, Классе, Таргете всё это раньше не продавали? А в Эпицентре и сейчас есть большой автоотдел и ещё больший отдел сад-огород где в том числе есть и семена. Хотя основная специализация магазина вроде как строительные материалы, сантехника и декор.
Сейчас автоотделы супермаркетов деградировали до уровня щетки-омывайки-знаки_аварийной_остановки. Но не потому что запретили, а потому что просто спрос на спецефический товар скорей всего оказался мал.
Ну да -- есть там автоотдел. Но сколько Эпецентре не был -- вот вообще ни разу не видел, чтобы хоть кто-то там шины или автокресла брал.
А семена -- я же про АТБ писал...
Понятное дело (по примеру мериканских мегамаркетов) -- если у тебя есть условное футбольное поле -- его чем не засыпеш -- рано или поздно это купят.
Но в чем проблема: ограничить 50-ти метровые продуктовые именно продуктами?..
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_hunter
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Додано: Чет 22 лип, 2021 09:37
В Морі пива і т.д. спеціально для дітей лимонад, кіндери, цукерки... Та й чіпси, анчоуси теж діти люблять.
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chipmunk
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Додано: Чет 22 лип, 2021 09:45
_hunter написав:
Но в чем проблема: ограничить 50-ти метровые продуктовые именно продуктами?..
Сразу чувтсвуется голос жителя мегаполиса. В некоторых местах за киевской и харьковской окружной - 50-ти метровый магазин продаёт все товары потому что таких магазинов на село два-три. Не, конечно можно приказом партии заставить один торговать только продуктами, второй только алкоголем с 14 до 17, третий семенами, граблями и ведрами. Но как же свобода предпринимательства?
И в чём вообще тайный смысл такого если, как тут писали в теме про укрпочту, село раскинулось на несколько километров и если вместо продовольственного идти в алкомагазин то может оказаться приличный крюк. А ведь может получиться и так что алкомагазин под боком, а за хлебом и колбасой топай 3 км на другой край.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 22 лип, 2021 09:51
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Но в чем проблема: ограничить 50-ти метровые продуктовые именно продуктами?..
Сразу чувтсвуется голос жителя мегаполиса. В некоторых местах за киевской и харьковской окружной - 50-ти метровый магазин продаёт все товары потому что таких магазинов на село два-три.
Не, конечно можно приказом партии заставить один торговать только продуктами, второй только алкоголем с 14 до 17, третий семенами, граблями и ведрами. Но как же свобода предпринимательства?
И в чём вообще тайный смысл такого если, как тут писали в теме про укрпочту, село раскинулось на несколько километров и если вместо продовольственного идти в алкомагазин то может оказаться приличный крюк. А ведь может получиться и так что алкомагазин под боком, а за хлебом и колбасой топай 3 км на другой край.
Возможно к финальной версии закона -- добавят пункт "только в городах/пгт".
С другой стороны -- это для сел даже плюс: теперь магазинов будет 4 -- дополнительные рабочие места
"Но как же свобода предпринимательства?" а это вообще забавная штука: как, например продажа тяжелых наркотиков/оружия с этой свободой соотносится?..
В чем тайный смысл? -- а в чем тайный смысл запрета курения на остановках? -- создать небольшие трудности людям с не совсем полезными привычками
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_hunter
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Додано: Чет 22 лип, 2021 10:05
Вы чего там ***нулись? Я сам не курю и не пью сильноалкогольных напитков но думаю ето маразм. Где будут закупаться алкаши и курильщики за магазином у бабулек из под полы? А вот запретить торговать сигаретами прямо на кассе ето нужно обязательно. Ето как бы провоцирование купить сигареты даже для тех кто за ними в магазин не шел. К тому же дети очень любят разглядывать кассу с конфетами и сигаретами плавно подсаживаясь на них.
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fiona98
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Додано: Чет 22 лип, 2021 10:17
fiona98 написав:
Вы чего там ***нулись? Я сам не курю и не пью сильноалкогольных напитков но думаю ето маразм. Где будут закупаться алкаши и курильщики за магазином у бабулек из под полы?
А вот запретить торговать сигаретами прямо на кассе ето нужно обязательно. Ето как бы провоцирование купить сигареты даже для тех кто за ними в магазин не шел. К тому же дети очень любят разглядывать кассу с конфетами и сигаретами плавно подсаживаясь на них.
Закупаться будут во всяких Гудвайнах да "красное&белое". Вполне возможно, что именно эти алкомаркеты законопроект и протолкнули
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_hunter
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Додано: Чет 22 лип, 2021 10:21
fiona98 написав:
запретить торговать сигаретами прямо на кассе ето нужно обязательно.
Підтрмую, тільки з інших причин
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chipmunk
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:55
_hunter написав:
"Но как же свобода предпринимательства?" а это вообще забавная штука: как, например продажа тяжелых наркотиков/оружия с этой свободой соотносится?..
Хороший вопрос. У нас уже 30 лет незаконно
запрещена торговля оружием, лишь небольшую часть можно купить в магазинах которые заплатили дань МВД. Об этом все знают, включая прокуратуру и конечно судей. Но всех всё устраивает.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:39
konsts1174 написав:Ratatui
Сосиски - товар нормального потребления. А дети, ежедневно проходя мимо водки с сигаретами, убеждены, что и водка с сигаретами - предмет нормального потребления, которых нечего стесняться.
Сосиски разные бывают. От некоторых и дупло снести может. А выглядят все одинаково. Как и огненнная вода в пузырьках.
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Ratatui
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