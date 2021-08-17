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В Україні пропонують заборонити
продаж алкоголю та...

В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...
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  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 08:58

Re: В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

  _hunter написав:давайте уже в АТБ автоаккумы продавать да всякие семена/открытки с УкрПочты.
Как будто в Сильпо, Росте, Классе, Таргете всё это раньше не продавали? А в Эпицентре и сейчас есть большой автоотдел и ещё больший отдел сад-огород где в том числе есть и семена. Хотя основная специализация магазина вроде как строительные материалы, сантехника и декор.

Сейчас автоотделы супермаркетов деградировали до уровня щетки-омывайки-знаки_аварийной_остановки. Но не потому что запретили, а потому что просто спрос на спецефический товар скорей всего оказался мал.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:давайте уже в АТБ автоаккумы продавать да всякие семена/открытки с УкрПочты.
Как будто в Сильпо, Росте, Классе, Таргете всё это раньше не продавали? А в Эпицентре и сейчас есть большой автоотдел и ещё больший отдел сад-огород где в том числе есть и семена. Хотя основная специализация магазина вроде как строительные материалы, сантехника и декор.

Сейчас автоотделы супермаркетов деградировали до уровня щетки-омывайки-знаки_аварийной_остановки. Но не потому что запретили, а потому что просто спрос на спецефический товар скорей всего оказался мал.

Ну да -- есть там автоотдел. Но сколько Эпецентре не был -- вот вообще ни разу не видел, чтобы хоть кто-то там шины или автокресла брал.

А семена -- я же про АТБ писал...

Понятное дело (по примеру мериканских мегамаркетов) -- если у тебя есть условное футбольное поле -- его чем не засыпеш -- рано или поздно это купят.
Но в чем проблема: ограничить 50-ти метровые продуктовые именно продуктами?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:37

Re: В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

В Морі пива і т.д. спеціально для дітей лимонад, кіндери, цукерки... Та й чіпси, анчоуси теж діти люблять.
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:45

Re: В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

  _hunter написав:Но в чем проблема: ограничить 50-ти метровые продуктовые именно продуктами?..
Сразу чувтсвуется голос жителя мегаполиса. В некоторых местах за киевской и харьковской окружной - 50-ти метровый магазин продаёт все товары потому что таких магазинов на село два-три. Не, конечно можно приказом партии заставить один торговать только продуктами, второй только алкоголем с 14 до 17, третий семенами, граблями и ведрами. Но как же свобода предпринимательства?

И в чём вообще тайный смысл такого если, как тут писали в теме про укрпочту, село раскинулось на несколько километров и если вместо продовольственного идти в алкомагазин то может оказаться приличный крюк. А ведь может получиться и так что алкомагазин под боком, а за хлебом и колбасой топай 3 км на другой край.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Но в чем проблема: ограничить 50-ти метровые продуктовые именно продуктами?..
Сразу чувтсвуется голос жителя мегаполиса. В некоторых местах за киевской и харьковской окружной - 50-ти метровый магазин продаёт все товары потому что таких магазинов на село два-три. Не, конечно можно приказом партии заставить один торговать только продуктами, второй только алкоголем с 14 до 17, третий семенами, граблями и ведрами. Но как же свобода предпринимательства?

И в чём вообще тайный смысл такого если, как тут писали в теме про укрпочту, село раскинулось на несколько километров и если вместо продовольственного идти в алкомагазин то может оказаться приличный крюк. А ведь может получиться и так что алкомагазин под боком, а за хлебом и колбасой топай 3 км на другой край.

Возможно к финальной версии закона -- добавят пункт "только в городах/пгт".
С другой стороны -- это для сел даже плюс: теперь магазинов будет 4 -- дополнительные рабочие места :lol:

"Но как же свобода предпринимательства?" а это вообще забавная штука: как, например продажа тяжелых наркотиков/оружия с этой свободой соотносится?..

В чем тайный смысл? -- а в чем тайный смысл запрета курения на остановках? -- создать небольшие трудности людям с не совсем полезными привычками :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 10:05

Вы чего там ***нулись? Я сам не курю и не пью сильноалкогольных напитков но думаю ето маразм. Где будут закупаться алкаши и курильщики за магазином у бабулек из под полы? А вот запретить торговать сигаретами прямо на кассе ето нужно обязательно. Ето как бы провоцирование купить сигареты даже для тех кто за ними в магазин не шел. К тому же дети очень любят разглядывать кассу с конфетами и сигаретами плавно подсаживаясь на них.
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 10:17

  fiona98 написав:Вы чего там ***нулись? Я сам не курю и не пью сильноалкогольных напитков но думаю ето маразм. Где будут закупаться алкаши и курильщики за магазином у бабулек из под полы? А вот запретить торговать сигаретами прямо на кассе ето нужно обязательно. Ето как бы провоцирование купить сигареты даже для тех кто за ними в магазин не шел. К тому же дети очень любят разглядывать кассу с конфетами и сигаретами плавно подсаживаясь на них.

Закупаться будут во всяких Гудвайнах да "красное&белое". Вполне возможно, что именно эти алкомаркеты законопроект и протолкнули :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 10:21

Re: В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

  fiona98 написав:запретить торговать сигаретами прямо на кассе ето нужно обязательно.

Підтрмую, тільки з інших причин :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:55

Re: В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

  _hunter написав:"Но как же свобода предпринимательства?" а это вообще забавная штука: как, например продажа тяжелых наркотиков/оружия с этой свободой соотносится?..

Хороший вопрос. У нас уже 30 лет незаконно запрещена торговля оружием, лишь небольшую часть можно купить в магазинах которые заплатили дань МВД. Об этом все знают, включая прокуратуру и конечно судей. Но всех всё устраивает.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:39

  konsts1174 написав:Ratatui Сосиски - товар нормального потребления. А дети, ежедневно проходя мимо водки с сигаретами, убеждены, что и водка с сигаретами - предмет нормального потребления, которых нечего стесняться.


Сосиски разные бывают. От некоторых и дупло снести может. А выглядят все одинаково. Как и огненнная вода в пузырьках.
Ratatui
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