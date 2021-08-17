|
|
|
В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:42
konsts1174 написав:3x2x3x2
если родители не задумываются от том, какое поведение будут копировать их дети, то это их косяк. Но если хоть 1% родителей эта инициатива поможет отвратить свое чадо от наркотиков - я "за". Запрещать наркотики в обществе наркоманов - утопия. Но хотя бы мешать приучению новых наркоманов... По-моему это достойная задача. И вполне логичный шаг после запрета рекламы.
Запретный плод сладок. Чем дальше спрячут тем детишки больше найдут.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7731
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:44
Rick написав:
В США к примеру такой порядок - алкоголь только в спец магазинах. Ничего плохого в этом не вижу.
В разных штатах по разному. Есть в супермаркетах есть спецмагазины, а там где всякие мурмоны живут, то вообще крепче жвачки с корицей ничего нет.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7731
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:59
yura-shpak написав:
В 80-х уже проходили продажу алкоголя в спецмагазинах......
ну и что ? если я скажу что много где в цивилизованном свете и сейчас так есть .
НЕ говоря уже об арабах \ мусульманах где это только в ресторана\клубах для иностранцев .
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3691
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7429 раз.
- Подякували: 818 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|213
|
Сер 18 сер, 2021 19:50
Джон
|
|1
|66
|
Сер 18 сер, 2021 13:07
alik
|
|2
|435
|
|