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В Україні пропонують заборонити
продаж алкоголю та...

В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:42

  konsts1174 написав:3x2x3x2 если родители не задумываются от том, какое поведение будут копировать их дети, то это их косяк. Но если хоть 1% родителей эта инициатива поможет отвратить свое чадо от наркотиков - я "за". Запрещать наркотики в обществе наркоманов - утопия. Но хотя бы мешать приучению новых наркоманов... По-моему это достойная задача. И вполне логичный шаг после запрета рекламы.


Запретный плод сладок. Чем дальше спрячут тем детишки больше найдут.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:44

  Rick написав:В США к примеру такой порядок - алкоголь только в спец магазинах. Ничего плохого в этом не вижу.


В разных штатах по разному. Есть в супермаркетах есть спецмагазины, а там где всякие мурмоны живут, то вообще крепче жвачки с корицей ничего нет.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:59

  yura-shpak написав:В 80-х уже проходили продажу алкоголя в спецмагазинах......

ну и что ? если я скажу что много где в цивилизованном свете и сейчас так есть .
НЕ говоря уже об арабах \ мусульманах где это только в ресторана\клубах для иностранцев .
Писец полный когда я прохожу мимо мааленького островка зелени под ногами горы чекушек, а еще встречаю тех кто сразу залпом чекушку и тут же ее на землю , как мужиков так и баба , бабы чаще с пивом и сигаретой и это в любое время дня и в 10 утра и 13 и 17 в любое время дня и ночи
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  consequence1776 написав:Чтобы сразу не отходя от кассы выпить, а потом за руль.

И часто ты видел чтобы кто-то покупал бутылку виски или водки Финляндия, выпивал её тут же на заправке, без закуски, без тостов, просто тупо с горла - и потом садился за рул и ехал?

Запрет продажи сигарет на заправка - тоже обоснуешь?

чекушки вижу регулярно , не на заправке, но прямо сразу с горла .
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:35

  yama написав:
  yura-shpak написав:В 80-х уже проходили продажу алкоголя в спецмагазинах......

ну и что ? если я скажу что много где в цивилизованном свете и сейчас так есть .
НЕ говоря уже об арабах \ мусульманах где это только в ресторана\клубах для иностранцев .
Писец полный когда я прохожу мимо мааленького островка зелени под ногами горы чекушек, а еще встречаю тех кто сразу залпом чекушку и тут же ее на землю , как мужиков так и баба , бабы чаще с пивом и сигаретой и это в любое время дня и в 10 утра и 13 и 17 в любое время дня и ночи


А ещё по кустам переодически шприцы и иголки после определённых ребят валяются. Есть предложение запретить продажу шприцов и иголок в аптеках. Тольку у лицензированного врача под роспись лицензированной медсестре они выдаются. Сразу победим всех наркоманов.
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