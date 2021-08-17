В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та...

Додано: Сер 18 сер, 2021 21:59

yura-shpak написав: В 80-х уже проходили продажу алкоголя в спецмагазинах...... В 80-х уже проходили продажу алкоголя в спецмагазинах......

ну и что ? если я скажу что много где в цивилизованном свете и сейчас так есть .НЕ говоря уже об арабах \ мусульманах где это только в ресторана\клубах для иностранцев .Писец полный когда я прохожу мимо мааленького островка зелени под ногами горы чекушек, а еще встречаю тех кто сразу залпом чекушку и тут же ее на землю , как мужиков так и баба , бабы чаще с пивом и сигаретой и это в любое время дня и в 10 утра и 13 и 17 в любое время дня и ночи