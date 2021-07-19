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Ціни на соняшникову
олію восени зміняться

Ціни на соняшникову олію восени зміняться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:01

Ціни на соняшникову олію восени зміняться

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на соняшникову олію можуть змінитися на початку осені, тому зараз українцям не варто запасатися нею про запас.

Дивися повний текст Ціни на соняшникову олію восени зміняться.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:01

В Бедронке сейчас 2л бутылка на наши деньги стоит 70 грн.
escape2015
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:57

Кто то верит что подешевеет?
p_a_l
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