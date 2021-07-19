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Ціни на соняшникову
олію восени зміняться

Ціни на соняшникову олію восени зміняться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:01

Ціни на соняшникову олію восени зміняться

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на соняшникову олію можуть змінитися на початку осені, тому зараз українцям не варто запасатися нею про запас.

Дивися повний текст Ціни на соняшникову олію восени зміняться.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:01

В Бедронке сейчас 2л бутылка на наши деньги стоит 70 грн.
escape2015
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:57

Кто то верит что подешевеет?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 14:03

Повышать уже некуда-вообще покупать перестанут.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:28

Сахар, вдали от городов по 36 грн...
Цена на подсолнечное масло, верим, что снизится, только в долларах... на 10%
А инфляция в Украине ~ 10%... так что вряд ли цена в гривне изменится в меньшую сторону...
fartoviy_kent
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:09

Все это дает основания надеяться как минимум на стабилизацию цен для украинских потребителей, а то и их снижение в районе 5−10%

Проще закупиться нашим маслом в Польше, по цене в 2 раза дешевле, чем в наших магазинах.

  Scotch написав:Повышать уже некуда-вообще покупать перестанут.

А его и так почти не покупают, по словам завмага из маркета возле дома.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:19

Перевіримо, осінь не за горами
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:11

Оливковое для жарки часто бывает по акции и стоит как подсолнечное и от него практически нет изжоги в отличии от подсолнечного пусть эти клоуны и дальше повышают может народ поумнеет и перестанет вообще его покупать,наказывать жлобство нужно только отказом от нашей продукции которое не выдерживает никакой критики а ценники задрали как в Швейцарии...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:01

Обычное подсоленное масло это лекарство, которое можно употреблять в очень ограниченных количествах, но у нас по традиции его употребляют литрами. Результат – хронические воспаления, сердечнососудистые заболевания, варикозы, болезни печени…
Schmit
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Модератори: Ірина_, Модератор

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