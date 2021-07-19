Ціни на соняшникову олію можуть змінитися на початку осені, тому зараз українцям не варто запасатися нею про запас.
Дивися повний текст Ціни на соняшникову олію восени зміняться.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:01
Ціни на соняшникову олію восени зміняться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на соняшникову олію восени зміняться.
Додано: Чет 22 лип, 2021 16:28
Сахар, вдали от городов по 36 грн...
Цена на подсолнечное масло, верим, что снизится, только в долларах... на 10%
А инфляция в Украине ~ 10%... так что вряд ли цена в гривне изменится в меньшую сторону...
Додано: Чет 22 лип, 2021 18:09
Проще закупиться нашим маслом в Польше, по цене в 2 раза дешевле, чем в наших магазинах.
А его и так почти не покупают, по словам завмага из маркета возле дома.
Додано: Чет 22 лип, 2021 21:11
Оливковое для жарки часто бывает по акции и стоит как подсолнечное и от него практически нет изжоги в отличии от подсолнечного пусть эти клоуны и дальше повышают может народ поумнеет и перестанет вообще его покупать,наказывать жлобство нужно только отказом от нашей продукции которое не выдерживает никакой критики а ценники задрали как в Швейцарии...
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:01
Обычное подсоленное масло это лекарство, которое можно употреблять в очень ограниченных количествах, но у нас по традиции его употребляют литрами. Результат – хронические воспаления, сердечнососудистые заболевания, варикозы, болезни печени…
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